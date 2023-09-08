قافلة بيطرية لجامعة سوهاج تفحص وتعالج 550 من المواشي

نفذت كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج قافلتها المجانية لقرية مزاته شرق بمركز دار السلام، وذلك ضمن سلسلة القوافل الطبية البيطرية التي تنفذها الجامعة لقرى ومراكز المحافظة، ضمن مبادرة حياة كريمة والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة.

تخصصات القافلة البيطرية

وأوضح الدكتور خالد عبد اللطيف عمران نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة ضمت فرقا علاجية في مختلف التخصصات الإكلينيكية (الجراحة البيطرية – الولادة وأمراض نقص الخصوبة – الأمراض الباطنة والأمراض المعدية – أمراض الدواجن)، حيث تم خلال القافلة مناظرة الحالات المرضية للمواشى والدواجن وعددها (550) حالة في العيادات وصرف العلاج لها بالمجان.

الدور الوقائى للقافلة

وأضاف الدكتور أسامة حسن أبو شامة عميد الكلية، أن القافلة قامت أيضاً بدور وقائي للحيوانات غير المريضة، من خلال مكافحة الطفيليات الخارجية، عن طريق الرش بالمبيدات الحشرية والطفيليات الداخلية بتجريع مضادات الديدان لكل الحالات المترددة، كما تم إجراء العمليات الجراحية من قبل الأساتذة المتخصصين وعلاج حالات العقم، وتأخر الولادات، مضيفاً أنه شارك فى القافلة 12 من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية، و35 طالبا من الفرقة الرابعة والخامسة بالكلية.