إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في حادث بطريق رأس غارب- الغردقة

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، مساء اليوم الجمعة، إثر تصادم سيارة ملاكي مع سيارة نقل بطريق رأس غارب- الغردقة، شمال محافظة البحر الأحمر، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصابين لمستشفي رأس غارب المركزى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل حادث طريق رأس غارب- الغردقة

تلقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى ونقل بالكيلو 50 طريق رأس غارب- الغردقة.

وتم إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر، والدفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

أسماء مصابي الحادث

وأشار مصدر طبي بصحة البحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الحادث أسفر عن إصابة كل من نيفرت لطيف لطفي، 39 عاما، «كدمات متفرقة بالجسم والوجه»، روماني فوزى ميخائيل 40 عاما، «كدمات متفرقة بالجسم»، بيرلى رومانى فوزى 5 أعوام، «كدمات متفرقة بالجسم»، بيير رومانى فوزى 7 أعوام، «كدمات متفرقة بالجسم»، جيمى جابر حنا 40 عاما، كدمات متفرقة بالجسم.

وأضاف أن المصابين حالتهم مستقرة وتم عمل الإسعافات الأولية لهم وجار عمل اللازم.