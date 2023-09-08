مد فترة التحويل لمدارس البحر الأحمر إلى 20 سبتمبر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر مد فترة التحويل بين المدارس حتى 20 من شهر سبتمبر الجاري، وذلك بشأن الطلبات من بعض أولياء الأمور الراغبين في تحويل أبنائهم من خارج المحافظة وداخلها وعدم استطاعتهم التقديم في المواعيد المقررة طبقاً للقرارات الوزارية.

تعليم البحر الأحمر يستعد للعام الدراسي بتجهيز المدارس

كشف هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد بتجهيزات المدارس لاستقبال الطلاب بالشكل الأمثل وبسرعة الإنتهاء من جميع الإجراءات التي تتعلق بصيانة المدارس وموقف تسليم الكتب المدرسية تحت إشراف هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر.

محافظ البحر الأحمر يكرم أوائل الشهادات العامة للعام الدراسي 2023‪

كرم اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر 131 طالبا وطالبة من أوائل الشهادات العامة في مختلف الشهادات والتخصصات للعام الدراسي 2023‪ تشجيعا على مزيد من التفوق والنجاح في مجال التعليم موجها الشكر لكل القائمين على العملية التعليمية بالمحافظة ، بحضور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر وذلك تشجيعا على مزيد من التفوق والنجاح في مجال التعليم

كما وجه الشكر لكل القائمين على العملية التعليمية بالمحافظة وبذل الجهد حتى حصلوا على المراكز الأولى في انشطة متعددة على مستوى الجمهورية.