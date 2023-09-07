وصول وسفر 2365 راكبا عبر مواني البحر الأحمر.. و«سفاجا» يستقبل «TS INDEX»

اعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 11 سفينة وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 630 شاحنة و 698 سيارة، وشملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 298 شاحنة و562 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع، 332 شاحنة و136 سيارة.

ميناء سفاجا يستقبل السفينة TS INDEX

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة TS INDEX قادمة من العقبة والعبارة امل فيما تغادر ثلاث سفن وهي الحرية، بوسيدون اكسبريس والقاهرة بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس وغادرت العبارة امل، كما شهد ميناء نويبع تداول 1440 طن بضائع و180 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر) للسفن الثلاث وهي سينا، بريدج وإيلة.

ويستقبل ميناء بورتوفيق السفينة درة جدة وعلى متنها 468 سيارة بوزن 936 طن قادمة من جدة، فيما سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2365 راكب بموانيها، الخميس 7 سبتمبر 2023