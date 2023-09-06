أماكن معرض أهلا مدارس 2023 في محافظة البحر الأحمر.. تخفيضات 25%

معرفة أماكن معارض أهلا مدارس في محافظة البحر الأحمر تهم كثيرًا من المواطنين، خاصة أنها توفر المستلزمات الدراسية بخصم يصل إلى 25%، وتستمر فعالياتها حتى نهاية الشهر الجاري، للتخفيف عن كاهل المواطنين.

أماكن معرض أهلا مدارس في البحر الأحمر

وكشف أحمد الدقاق، مدير الرقابة التجارية بوزارة التموين بمحافظة البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، أماكن معارض أهلا مدارس في البحر الأحمر، حيث تقام في مدن الغردقة ورأس غارب والقصير وسفاجا، وتخضع لإشراف مديرية تموين البحر الأحمر، بالتنسيق مع الغرفة التجارية.

وذكر «الدقاق»، أن أماكن معرض أهلا مدارس تتواجد في الأماكن الآتية:

- معرض أهلا مدارس في مدينة رأس غارب، بشارع الإذاعة وسط المدينة.

- معرض أهلا مدارس في مدينة الغردقة، بشارع النصر وسط مدينة الغردقة.

- معرض أهلا مدارس في مدينة سفاجا، في شارع الاستاد بجوار السور.

- معرض أهلا مدارس في مدينة القصير، بشارع جامعة الدول العربية.

تحفيضات معرض أهلا مدارس في البحر الأحمر

وأشار «الدقاق» إلى أن معرض «أهلا مدارس» يهدف إلى البيع بأسعار مخفضة للمواطنين بخصومات تصل إلى 25%، ويستمر حتى 30 سبتمبر الجاري، ويضم مستلزمات المدارس مثل الزي المدرسي، والشنط المدرسية، والأحذية.

مواعيد معرض أهلا مدارس

ولفت «الدقاق» إلى أن معرض أهلا مدارس بالبحر الأحمر يفتح أبوابه للمواطنين من الساعة الثامنة صباحا، حتى الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل.