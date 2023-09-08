إسلام إبراهيم يكشف عن أقرب الأدوار لقلبه.. أحدهما في «راجعين يا هوا»

كشف الفنان إسلام إبراهيم، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن أقرب الأدوار إلى قلبه التي جسدها هذا العام.

ونشر إسلام ابراهيم، صوره من أعماله الفنية، وعلق عليها قائلا: «بدون مناسبة حبيت أقول إني قدمت دورين، باعتز بيهم جدا السنة دي، واللي كان فيهم تحدي كبير، الحقيقة عبده ورده في (وش وضهر)، ورؤوف في (راجعين يا هوا) ربنا ديما يبعتلنا الأدوار الحلوة اللي تحرك الشغف».

فيلم «ع الزيرو»

وشارك إسلام إبراهيم في فيلم «ع الزيرو»، الذي حقق ايرادات عالية في دور العرض، وتصدر المراكز الأولى في الإيرادات.

والفيلم يضم عددا كبيرا من نجوم الفن، أبرزهم محمد رمضان، ونيللي كريم، وإسلام إبراهيم، وشريف دسوقي، ومحمد لطفي، وجومانة مراد، والطفل منذر مهران، وعدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل الشهير بـ ماندو، وإنتاج جمال العدل وأحمد العدل وستديوهات فوكس.