استقرار أسعار اليورو اليوم الجمعة 8-9- 2023 في البنوك بنهاية التعاملات

سجلت أسعار اليورو اليوم الجمعة 8-9- 2023، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه في البنوك بنهاية تعاملات اليوم، حيث سجل سعر اليورو 32.86 جنيه للشراء، و33.11 للبيع في البنك الأهلي، تستعرض «الوطن»، سعر صرف اليورو أمام الجنيه في البنوك وفقا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري عند 32.87 جنيه للشراء، و33.11 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي

سجل سعر اليورو اليوم 33.01 جنيه للشراء، ز33.15 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر اليورو اليوم 32.86 جنيه للشراء، و33.11 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو اليوم في بنكCib

سجل سعر اليورو اليوم 32.97 جنيه للشراء، و33.22 جنيه للبيع في بنك cib

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو اليوم 32.98 جنيه للشراء، و33.21 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية

سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر اليورو اليوم 33.11 جنيه للشراء، و33.21 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.