سعر اليورو اليوم الأربعاء 6-9-2023 في البنوك.. متوسط الشراء 33.9 جنيه

أعلنت المواقع الرسمية للبنوك المصرية، سعر اليورو اليوم الأربعاء 6-9-2023، وفق آخر التعاملات، حيث لم يطرأ أي تغيير على الأسعار منذ ختام تعاملات أمس الثلاثاء ليسجل سعر اليورو الأعلى شراء 33.31 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر اليورو اليوم الأربعاء 6-9-2023 في البنوك والذي جاء كالتالي:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

- يبلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري 33.09 جنيه للشراء و33.21 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

- يسجل سعر اليورو في بداية التعاملات الصباحية داخل البنك الأهلي المصري 33.31 جنيه للبيع و33.15 جنيه للشراء.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

- ووصل سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي 33.41 جنيه للبيع والشراء 33.31 جنيه.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

- فيما يسجل سعر اليورو بنك قناة السويس 33.26 جنيه شراء و 33.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك المشرق

- كما يبلغ سعر اليورو اليوم الثلاثاء بنك المشرق 33.60 جنيه للشراء و33.77 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

- وعن سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية يسجل 33.12 جنيه للشراء و 33.56 جنيه للبيع.