فنادق الغردقة ومرسى علم تستقبل 23 ألف سائح اليوم

استقبلت فنادق الغردقة ومرسى علم، اليوم الجمعة، ما يقرب من 23 ألف سائح من جنسيات أوروبية مختلفة كان في استقبالهم فرق من العلاقات العامة بالورود والهدايا ومشروبات الضيافة وإنهاء إجراءات الوصول والتسكين بالفنادق في أسرع وقت، إذ شهدت فنادق الغردقة ومرسى علم نسبة إشغالات مرتفعة.

فنادق الغردقة ومرسى علم تستقبل آلاف السائحين

كشف رامي فايز، نائب رئيس جمعية مستثمرى مرسى علم وعضو غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن فنادق الغردقة ومرسى علم استقبلت اليوم حوالي 23 ألف سائح أجنبى من جنسيات أوروبية مختلفة قادمين على متن 114‪ رحلة طيران سياحية، حيث استقبل مطار الغردقة 100 رحلة طيران، بينما استقبل مطار مرسى علم 14 رحلة طيران قادمة من مطارات 12 دولة أوروبية وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.

ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق

وأشار فايز إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق منذ مطلع العام الجاري، متوقعا استقبال 16 مليون سائح بنهاية العام الجاري، لافتاً إلى امتلاك فنادق البحر الأحمر 215 ألف غرفة فندقية بطاقة استيعابية تصل ما بين 15 و16 مليون سائح.

وأكد دعم الدولة المصرية لتشجيع الاستثمار في القطاع السياحي واستهداف أسواق سياحية جديدة لتحقيق مستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح وتحقيق 30 مليار دولار بحلول عام 2028.