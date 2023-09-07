فنادق الغردقة ومرسى علم تستقبل 28 ألف سائح من 15 دولة

استقبلت فنادق الغردقة ومرسى علم اليوم الخميس، 28 ألف سائح من جنسيات مختلفة، قادمين من دول أوروبا، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، ومراجعة إجراءات الأمن بصالات الوصول والاستقبال.

فنادق الغردقة ومرسى علم تستقبل آلاف السياح

وأشار أبو المجد علي نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن» إلى وصول حوالي 28 ألف سائح من جنسيات أوربية مختلفة اليوم الخميس، إلى فنادق الغردقة ومرسى علم، لافتا إلى أن فنادق مرسى علم استقبلت حوالي 3 آلاف سائح أجنبي، بينما استقبلت فنادق الغردقة 25 ألف سائح.

ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق

ومن جانبه كشف عصام علي الخبير السياحي بالبحر الأحمر، بأن فرق العلاقات العامة كانت في استقبال السائحين بالورود ومشروبات الضيافة، وتم إنهاء إجراءات الوصول والنقل عبر حافلات سياحية والتسكين بفنادق الغردقة ومرسى علم.

لافتا في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن السياح الأجانب يحملون حوالي 15 جنسية أجنبية، على رأسهم ألمانيا وبولندا والتشكيك وإيطاليا، وارتفعت نسبة الإشغالات بالفنادق.

استئناف الخطوط الجوية الروسية

وأكد عصام علي، على أن الخطوط الجوية الروسية إيروفلوت، سوف تستأنف رحلاتها الموسمية المنتظمة المباشرة من سوتشي إلى الغردقة وشرم الشيخ اعتبارًا من 2 أكتوبر، أيام الاثنين والأربعاء والجمعة والسبت.