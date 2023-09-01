«مستثمري السياحة»: 75% نسب إشغال فنادق شرم في النصف الثاني من أغسطس

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، إن نسب إشغال فنادق شرم الشيخ خلال النصف الثاني من شهر أغسطس الماضي سجلت نحو 75%، لافتا إلى أن غالبية السياح الذين تواجدوا بالمدينة خلال الشهر الماضي هم من السياح الإيطاليين، موضحا أن إيطاليا جاءت في المركز الأول في إرسال السياح إلى مدن جنوب سيناء السياحية خلال فصل الصيف الجاري.

زيادة 40% في الحركة السياحية لشرم الشيخ خلال الصيف

وأضاف لـ«الوطن»، أن الحركة السياحية التي استقبلتها شرم الشيخ خلال الموسم السياحي الصيفي الحالي أعلى بأكثر من 40% من التي استقبلتها خلال ذات الفترة من العام الماضي، موضحا أن نسب إقبال السياح على القدوم إلى المدينة ستبدأ في الانخفاض التدريجي بداية من شهر أكتوبر المقبل، على أن تعاود الارتفاع مجددا خلال إجازات الكريسماس، أواخر شهر ديسمبر وبداية شهر يناير، تزامنا مع أعياد رأس السنة الميلادية.

السياح المصريين

وأشار عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، إلى أن أعداد السياح المصريين الذين زاروا شرم الشيخ خلال فصل الصيف الجاري كان جيدا، مرجعا ذلك إلى العروض السعرية المميزة التي قدمتها الفنادق لجذب المصريين لزيارتها، لاسيما الفنادق فئة 3 و4 نجوم.