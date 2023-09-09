مصروفات وبرامج الدراسة بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي في بنها

أصدرت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة بنها، بيانا بالأوراق والمصروفات والبرامج الدراسية المطلوبة من الطلاب الجدد للالتحاق بالكلية، كما قدمت عددا من النصائح للطلاب لإنهاء إجراءات الالتحاق بالكلية.

أوراق الالتحاق بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ببنها

أوضح الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، أن الأوراق المطلوبة للالتحاق بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ببنها كالتالي:

- صورة بطاقة الترشيح

- أصل شهادة الثانوية العامة + 2 صورة منها

- أصل شهادة الميلاد + 2 صورة منها

-⁩ 3 صورة البطاقة الشخصية

- 6 صور حديثة مقاس 4 في 6

- استمارة 2 جند (للذكور فقط) و6 أو 7 جند مختومة من قسم الشرطة التابع له

- سداد المصاريف الدراسية للكلية بقيمة 1200 جنيه، إضافة إلى 200 جنيه قيمة ملف تقديم يسلم في الكلية.

⁩نصائح هامة أثناء التقديم في كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

ووجهت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ببنها، عددا من النصائح الهامة خلال الالتحاق بالكلية منها:

- دفع المصاريف عن طريق فوري

- صور من بطاقة الترشيح

- 4 صور شخصية مقاس (4 × 6) ولن يقبل مقاس غير ذلك

- استمارة 2 جند و6 جند من منطقة التجنيد التابع لها الطالب

-⁩ شهادة الميلاد الرقم القومي

- استخراج استمارة 2 جند واستمارة 6 جند يكون بالبطاقة فقط وممكن لأي شخص استخراجها للطالب.

البرامج الدراسية في كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي ببنها

أوضح القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، أن البرامج الدراسية بالكلية كالتالي:

- علوم الحاسب (Computer Science)

- نظم المعلومات (Information Systems)

- الحسابات العلمية (Scientific Computing)

- الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence)

أما البرامج الدراسية الجديدة بمصروفات كالتالي:

- تكنولوجيا الشبكات والمحمول (Networking and Mobile Technologies)

- أمن المعلومات واكتشاف الأدلة الجنائية الرقمية (Information Security and Digital Forensics)

- المعلوماتية الطبية (Medical Informatics)

وأوضح الجيزاوي، أن المصاريف الدراسية بالبرامج الدراسية بمصروفات حوالي 17 ألفا في السنة تقسم على تيرمين بحد أدني 8.5 ألف جنيه بالتيرم الدراسي ويوجد تخفيض 25% من المصروفات الدراسية للسنة الأولى في حال التفوق ويستمر طوال سنين الدراسة غير منح التفوق الدراسي بنسب 50% للسنة الأولى و25% لباقي السنوات.