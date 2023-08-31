مدربة فريق محمد عبدالوهاب في كابيتانو مصر: «عايش في قلوبنا»

في مثل هذا اليوم 31 أغسطس 2006، استقبل مشجي ومحبي النادي الأهلي خبر وفاة الموهوب محمد عبدالوهاب، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، بعد تعرضه لأزمة قلبية في التدريبات الصباحية للأهلي باستاد مختار التتش.

ورغم رحيله عن عمر يناهز 23 عامًا، إلا أنه ترك خلفه تاريخًا كبيرًا خلفه، حيث قاد ناديه ومنتخب بلاده للفوز بالعديد من البطولات.

ذكرى وفاة محمد عبدالوهاب

على الرغم من مرور 17 عامًا على رحيل اللاعب محمد عبد الوهاب، إلا أنه يحتل مكانة كبيرة في قلوب جماهير الكرة المصرية كافة، واسمه حاضرًا في مختلف المناسبات والأحداث كان آخرها وجود فرقة تحمل اسمه في برنامج كابيتانو مصر الموسم الأول، تحت قيادة الكابتن سارة حسنين.

وعندما تم إخبار الكابتن سارة، بأن فريقها يحمل اسم اللاعب الراحل محمد عبدالوهاب، سيطرت عليها حالة من السعادة والفخر، وقالت في حديثها لـ«الوطن»: «لما الدكتور محمود سعد رشحني أكون مدربة فرقة محمد عبدالوهاب فرحت جدًا، كان من أحسن اللاعبية في مصر الله يرحمه، عايش في قلوبنا».

كابتن «سارة»: كنت بشجعهم وأقولهم احنا شايلين اسم محمد عبدالوهاب

واعتادت الكابتن «سارة» تشجع فريقها، وتذكيرهم باسم اللاعب الراحل محمد عبدالوهاب، في سبيل تحميس اللاعبين.

وقالت الكابتن سارة: «كنت بقول للشباب احنا شايلين اسم لاعب كبير ولازم نكون قد المسئولية دي ونكسب، خاصة لما والدته كانت بتحضر معانا مباراة، كنت بقولهم لازم نكسب عشان نفرحها».

واستكملت، أن بعض الشباب من لاعيبه برنامج كابيتانو مصر كان نفسهم يكونوا مثل الراحل محمد عبدالوهاب، ويحقق العديد من الإنجازات مثله: «لما كنت أسال كل شاب أنت نفسك تكون زي مين كان في لاعيبة بيقولوا نفسهم يكونوا زي محمد عبدالوهاب وبيحبوا لعبه من ناحية الشمال».

فريق محمد عبد الوهاب

وتضمنت فرقة محمد عبدالوهاب في برنامج كابيتانو مصر 18 لاعبًا هم «إبراهيم عيد وأحمد عصام وأندرو هاني وخالد عصام وزياد أحمد، وزياد سليمان وعبدالرحمن علوي، وعمر السيد وعمر عبدالحميد ومازن النجار، ومايكل ماجد، ومحمد تقي، ومحمد سعيد، ومحمد عصمت، ومحمد مندي، ومحمود حميدو، ويوسف مفتاح ويوسف ناصر».