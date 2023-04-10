علي جمعة عبر قناة الناس: جيل محمد عبدالوهاب كان لا يكابر في الخطأ

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الموسيقار محمد عبدالوهاب عندما كان عضو في لجنة الاستماع بإذاعة القرآن الكريم، حضر أربعين أم كلثوم سنة 1975، مشيرًا إلى أن عمدة القرية حسن السيد قرر قيام الشيخ حمدي الزامل بتلاوة القرآن رغم كونه غير معتمد من قِبل الإذاعة.

خلاف بين عبدالوهاب وعندة القرية

وأضاف «جمعة»، خلال حواره لبرنامج «مصر أرض التلاوة»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة الناس، أن محمد عبدالوهاب حينها اعترض على تلاوة الشيخ حمدي الزامل للقرآن في أربعين أم كلثوم كونه غير معتمد، وهذا ليس انتقاصا منه بل أنه يقدر مسألة للتلاوة قدسية واهتمام وعدم استهانة.

مغادرة «عبدالوهاب» الصوان

وأشار عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف: «قرر الموسيقار محمد عبدالوهاب مغادرة الصوان أمام إصرار عمدة القرية بقرار قيام الشيخ حمدي الزامل بتلاوة القرآن، ولكن بمجرد سماعه للشيخ حمدي الزامل أبدى إعجابه الشديد وقرر البقاء وطالبه بالاستمرار في قراءة القرآن وعدم التوقف، ومن ثم توجه بالاعتذار للعمدة حسن السيد عما بدر منه».

وتابع أن جيل محمد عبدالوهاب كان «رجاع للحق وعدم المكابرة في الخطأ»، لذلك اعتذر للعمدة وتوجه للشيخ حمدي الزامل يسأله عن مكان تعلمه للموسيقى، ومن ثم رد «الزامل» عليه: «أنا لم أتعلم الموسيقى بل هي موهبة من عند الله».