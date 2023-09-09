إطلاق مرحلة جديدة من مبادرة «دراجتك صحتك».. الشروط وكيفية التقديم

في إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة، وشركة طلبات مصر والبنك المصري الخليجي ومؤسسة الألفية للتنمية البشرية والاجتماعية، تم إطلاق مرحلة جديدة من مبادرة «دراجتك.. صحتك» برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتم إطلاق مبادرة «دراجتك.. صحتك»، بهدف توفير فرص عمل للشباب وزيادة دخلهم من خلال استخدام الدراجات الهوائية، وتدريبهم على كيفية استخدام الدراجات الهوائية كوسيلة للتنقل وتوصيل الطلبات، كما يساهم ذلك في تحسين اللياقة البدنية والصحة العامة للشباب.

شروط التقديم على مبادرة «دراجتك.. صحتك»

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة، أنه تم توفير الدراجات الهوائية مجانًا للمشاركين المستوفين للشروط المحددة، وهي كما يلي:

- أن يكون المتقدمين في سن الـ18 عامًا فما فوق

- أن يكونوا طلابًا جامعيين

- أن يحملوا بطاقة صالحة، وأن يكونوا من مواليد القاهرة الكبرى والإسكندرية.

كيفية التقديم

للتسجيل وتقديم الطلبات، يمكن الضغط على هذا الرابط.