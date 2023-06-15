وزارة الشباب: تسليم المرحلة الرابعة من مبادرة «دراجتك.. صحتك» نهاية يونيو

أعلن الدكتور أشرف وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة ستقوم بتسليم الدراجات للمتسابقين نهاية شهر يونيو الجاري، وذلك بعد إنهاء كافة الإجراءات.

مبادرة دراجتك صحتك برعاية الرئيس

وأشار وزير الشباب في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة على هامش الإعلان عن بدء تنفيذ المرحلة الرابعة من مبادرة «دراجتك.. صحتك» إلى إكتمال تسجيل العدد الخاص بالمرحلة الرابعة من المبادرة التي نفذتها الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، في إطار سياسة الوزارة نحو تشجيع الشباب على استخدام الدراجات كوسيلة اقتصادية للتنقل، ورفع معدلات اللياقة البدنية والصحية للمواطن المصري.

وأوضح الوزير أن الوزارة ستنهي كافة الإجراءات مع بنك مصر، إذ أن هناك مجموعة مكونة من 700 شخص قامت بالتقسيط من البنك، لذلك ستقوم الوزارة بإنهاء كافة الإجراءات لإنطلاق المرحلة الخامسة.

المبادرة تمثل نقلة نوعية

وأكد وزير الشباب والرياضة أن مبادرة « دراجتك- صحتك » تمثل نقلة نوعية كبيرة من خلال إيجاد وسيلة آمنة صديقة للبيئة غير مستهلكة للطاقة أو الوقود وفي متناول الجميع، باعتبارها وسيلة انتقال اقتصادية وتساهم في تحسين اللياقة البدنية لمستخدميها، مشيراً إلى أن هذه المبادرة هي مبادرة رئاسية ذات قيمة تهدف إلى تحسين اللياقة البدنية والصحية للمواطن من خلال استخدام «الدراجة الهوائية»، واستخدام وسيلة انتقال مصاحبة للبيئة.

اقتناء الدراجة بكافة محافظات الجمهورية

وأشار «صبحي» إلى أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على التيسير على المواطن المصري وتشجيعه على اقتناء الدراجة بكافة محافظات الجمهورية، من خلال التعاقد مع إحدى الشركات لتقديم خدمات التحصيل الإلكتروني من المواطنين الراغبين في الحصول على الدراجة، والتعاقد مع إحدى شركات الشحن لتوصيل الدرجات لمحافظات الجمهورية، موضحاً أنه تم إضافة الدراجة الخاصة بالفتيات بالدفعة الثالثة وذلك نظرا لإقبال الفتيات والسيدات على اقتناء دراجة وزارة الشباب والرياضة خلال المراحل السابقة.

يذكر أنه تم تنفيذ المبادرة على مدار 3 مراحل: الأولى شهدت طرح عدد 1000 دراجة هوائية، والثانية 1400 دراجة هوائية، والمرحلة الثالثة 7200 دراجة، وطرح 1200 دراجة جبلي كدفعة أولي من المرحلة الرابعة.