رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فيديو مؤثر لأب مغربي يبحث عن أولاده تحت أنقاض الزلزال

كتب:

أحمد عادل موسى
06:05 ص | السبت 09 سبتمبر 2023
زلزال المغرب

زلزال المغرب

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، عن مقتل 296 وإصابة 153 آخرين، جراء الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز جنوب غرب مراكش.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مؤثرا، لأب يبحث عن أولاده تحت أنقاض منزل تهدم نتيجة الزلزال. 

الزلزال استمر 30 ثانية 

ووفقًا للمركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، شعر العديد من سكان المدن المغربية بالزلزال لمدة 30 ثانية، مما دفعهم إلى الخروج من منازلهم خوفًا من حدوث هزات ارتدادية مماثلة لتلك التي وقعت في زلزال سوريا وتركيا المدمر.

اقرأ المزيد:

الداخلية المغربية: 296 قتيلا جراء الزلزال و150 مصابا

إعلام محلي: سقوط 93 قتيلا وعشرات المصابين جراء زلزال المغرب

تضرر صومعة جامع الكتبية التاريخي في زلزال المغرب.. (فيديو)

«سكاي نيوز»: ارتفاع عدد ضحايا زلزال المغرب إلى 30 قتيلا
بقلم أحمد عادل موسى