فيديو مؤثر لأب مغربي يبحث عن أولاده تحت أنقاض الزلزال

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، عن مقتل 296 وإصابة 153 آخرين، جراء الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز جنوب غرب مراكش.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مؤثرا، لأب يبحث عن أولاده تحت أنقاض منزل تهدم نتيجة الزلزال.

الزلزال استمر 30 ثانية

ووفقًا للمركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، شعر العديد من سكان المدن المغربية بالزلزال لمدة 30 ثانية، مما دفعهم إلى الخروج من منازلهم خوفًا من حدوث هزات ارتدادية مماثلة لتلك التي وقعت في زلزال سوريا وتركيا المدمر.