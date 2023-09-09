فيديو مؤثر لأب مغربي يبحث عن أولاده تحت أنقاض الزلزال
كتب:
أحمد عادل موسى
06:05 ص | السبت 09 سبتمبر 2023
زلزال المغرب
أعلنت وزارة الداخلية المغربية، عن مقتل 296 وإصابة 153 آخرين، جراء الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز جنوب غرب مراكش.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مؤثرا، لأب يبحث عن أولاده تحت أنقاض منزل تهدم نتيجة الزلزال.
الله يرحمهم يرب— ميرو (@NJimenezEspFans) September 9, 2023
صاحب هذا الفيديو يقول ان اولاده ماتو …. الله يرحمهم ????#السعوديه_كوستاريكا#زلزال_المغرب #المغرب pic.twitter.com/hmy5rDtldO
الزلزال استمر 30 ثانية
ووفقًا للمركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، شعر العديد من سكان المدن المغربية بالزلزال لمدة 30 ثانية، مما دفعهم إلى الخروج من منازلهم خوفًا من حدوث هزات ارتدادية مماثلة لتلك التي وقعت في زلزال سوريا وتركيا المدمر.