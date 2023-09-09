ماذا فعل أهالي المغرب بعد الزلزال المدمر؟.. فيديوهات تكشف مصيرهم

يقفون على أرجلهم أو يفترشون الشوارع، تظهر في أعينهم نظرات الخوف والهلع من تكرار الهزات الأرضية مرة أخرى، وسط محاولات القوات الأمنية والإنقاذ الوصول إلى أشلاء الضحايا وغنقاذ من قد يكون على قيد الحياة، إذ تعرض المغرب لزالزل مدمر بلغت قوته 7 على مقياس ريختر، خلال الساعات الماضية.

فيديوهات تكشف حال أهل المغرب

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، العديد من الفيديوهات حول الوضع في الشارع المغربي في الوقت الحالي بعد وقوع الزلزال، خاصة في إقليم ورزازات، وغيره من الأقاليم التي سُجلت بها انهيارات وهزات قوية.

https://twitter.com/Sa91af/status/1700326755041444235?t=WwdCCKSnlOwHXjFQSFrbBQ&s=19

https://twitter.com/Sa91af/status/1700305050491330864?t=W4sXh7hyBJMTih1uyYM1NA&s=19

https://twitter.com/Sa91af/status/1700339360292303188?t=LrOd3rZQHuHQdUWHP4VJYA&s=19

https://twitter.com/shamel__news/status/1700318539867983905?t=pc7aGouF46kvpasLlIYhwg&s=19

ماذا مصير أهالي المغرب بعد الزلزال المدمر؟

وترك الأهالي البيوت وهربوا إلى الشوارع، بحثًا عن مكان آمن وخوفا من سقوطها عليهم، وظل المواطنون في شوارع المدينة، يجلسون على الأرصفة وفي الميادين خوفًا من وقوع زلزال آخر، وفق تحذيرات مرصد الزلزال بشأن وقوع هزات أخرى جديدة خلال الساعات المقبلة.

وشهد المغرب زلزالًا بقوة 7 درجات على مقياس ريختر أمس الجمعة، شعر به عدد كبير من سكان المملكة، وأصيبوا بالذعر والخوف، وذلك في بعض المدن مثل مراكش وأكادير والعاصمة الرباط.