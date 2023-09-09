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«البحوث الفلكية»: تسجيل 8 توابع لـ زلزال المغرب المدمر

كتب:

أحمد أبوضيف
08:19 ص | السبت 09 سبتمبر 2023
مقياس ريختر للزلازل.. صورة أرشيفية

مقياس ريختر للزلازل.. صورة أرشيفية

قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن هناك عدة توابع لزلزال مراكش، وقعت منذ حدوث الهزة الأرضية الكبيرة في الساعة الواحدة من صباح اليوم، وحتى قبل دقائق.

أضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في بيان، أن هناك 8 توابع للزلزال الرئيسي الذي حدث في المغرب، حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم.

وقال: «هناك 8 توابع للزلزال الرئيسي، الذي حدث بالمغرب، أكبرها بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر، بعد الزلزال الرئيسي بثمانية دقائق، وآخر بقوة 3.3 درجة، الساعة السادسة وخمسين دقيقة بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة».

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.