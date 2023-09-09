«البحوث الفلكية»: زلزال المغرب وقع على بعد أكثر من 3 آلاف كيلو غرب سيوة

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة، اليوم السبت، هزة أرضية على بعد 3262 كيلومتر غرب سيوة، وتقع في منطقة مراكش بالمملكة المغربية، بعمق 13.80 كيلو متر تحت الأرض.

وقال الدكتور جاد محمد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في بيان صادر عنه قبل قليل، إن الهزة الأرضية وقعت في تمام الساعة 1:11 صباحًا بالتوقيت المحلي لمصر، بقوة 7.05 درجة على مقياس ريختر.

وأضاف «القاضي»: «هذا وتفيد التقارير الأولية حدوث خسائر كبيرة داخل الأراضي المغربية في منطقة مراكش، وجارِ التحقق من التفاصيل».