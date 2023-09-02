البحوث الفلكية تكشف عن موعد ربيع الأول والمولد النبوي 2023

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية، عن موعد شهر ربيع الأول، والمولد النبوي، الذي ينتظره المسلمون للاحتفال، والموظفون أيضا للحصول على إجازة رسمية.

ومن المقرر وفق أبحاث أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن يكون موعد شهر ربيع الأول يوم السبت الموافق 16 سبتمبر الجاري.

موعد ربيع الأول

ووفقا للحسابات الفلكية المعدة من المعهد أيضا، سيكون المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء 12 ربيع الأول، الموافق 27 سبتمبر.

ويهتم كثير من المسلمين بالمولد النبوي، كمناسبة دينية يسعون للاحتفال بها بطرق مختلفة ومتنوعة، من حضور حلقات الذكر، ومشاهدة الأفلام الدينية، وشراء حلوى المولد.

المولد النبوي 2023

ودائما ما يحصل العاملون سواء بالقطاع العام أو الخاص، على إجازة بمناسبة المولد النبوي، لكن جرت العادة أن يتم تأجيل الإجازة الرسمية ليتم ضمها مع الإجازات الأسبوعية، وفق قرار مجلس الوزراء بترحيل الإجازات، ومن الممكن تأجيل الإجازة لمدة يوم، لتكون يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر الجاري.

الإجازات المتبقة في عام 2023

وبعد انتهاء إجازة المولد النبوي، سيكون الاحتفال بذكرى حرب أكتوبر، هو آخر إجازة رسمية في عام 2023.