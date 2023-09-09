لحظة انتشال طفل من تحت أنقاض زلزال المغرب ( فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر مجموعة من الأشخاص، يحاولون مساعدة طفل مصاب وإخراجه من تحت أنقاض عقار، بعد انهياره جراء الزلزال الذي وقع في وسط المغرب في ساعات متأخرة من مساء الجمعة.

لحظة إنقاذ طفل مغربي من أسفل الأنقاض

وفي مقطع الفيديو المتداول، يظهر طفل وهو يُخرج رأسه من تحت أنقاض العقار المنهار، ويبذل آخرون قصارى جهدهم لمساعدته.

مقتل 296 شخصًا في زالزال المغرب

وتعرضت منطقة وسط المغرب أمس، لزلزال بلغت قوتة 7 درجات على مقياس ريختر، مما أدى لمصرع 296 شخصًا وإصابة العشرات.