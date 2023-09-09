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مركز الزلازل الأوروبي يطلق تحذيرات بوجود هزات ارتدادية تضرب المغرب خلال ساعات

كتب:

أحمد عادل موسى
06:53 ص | السبت 09 سبتمبر 2023
زلزال المغرب

زلزال المغرب

أطلق مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، تحذيرًا اليوم، بشأن احتمالية حدوث هزات ارتدادية في الساعات أو الأيام المقبلة في المغرب، بعد وقوع زلزال قوي، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

هزات ارتدادية خلال الساعات القادمة 

ووفقًا لتصريح المركز على منصة «تويتر»، قد تحدث هزات ارتدادية في الساعات والأيام القادمة.

وأشار المركز إلى ضرورة الابتعاد عن المناطق المتضررة، ما لم يكن ذلك ضروريًا للحفاظ على سلامة الأفراد، ونصح المركز بأن يكون الناس حذرين ويتبعون تعليمات السلطات الوطنية.

زلزال بقوة 7 درجات 

ووقع زلزال في المغرب في الساعات الأولى من صباح اليوم، وبلغت شدته 7 درجات على مقياس ريختر، وخلف نحو 296 قتيلا وعشرات المصابين، في حصيلة أولية.

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بقلم أحمد عادل موسى