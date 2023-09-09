شروط الحصول على مهلة استلام قطع الأراضي السكنية.. «مفيش ترحيل للأقساط»

وافقت وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على منح مهلة لمدة شهرين لاستلام قطع الأراضي السكنية الصغيرة «مسكن» وكذلك أرضي «بيت وطن» المخصصة للمصريين العاملين بالخارج، معلنة أن هذا يأتي في إطار تيسيرات وتسهيلات الهيئة للمواطنين، لبناء مساكنهم والقضاء على ظاهرة «السمسرة».

وتستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، الشروط التي على أساسها يوافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، على مهلة استلام قطع أراضي الإسكان.

شروط الحصول على مهلة استلام قطع الأراضي السكنية

وحدد مجلس إدارة هيئة المجتمعات العرمانية، عدة شروط الحصول على مهلة استلام قطع الأراضي السكنية، وهي ممثلة في التالي:

- سريان مهلة التنفيذ التي تبدأ من تاريخ جاهزية الأرض للاستلام.

- أن تكون قطعة الأرض شاغرة.

- أن تكون قطعة الأرض لم يتم طرحها أو تخصيصها للغير.

- التنازل عن أي قضايا مرفوعة على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو جهاز المدينة في هذا الشأن.

- سداد أي مبالغ مستحقة على قطعة الأرض من تاريخ جاهزية الأرض للاستلام محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.

التسهيلات لا تتضمن ترحيل للأقساط

وأعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أنه لا توجد تسهيلات لترحيل الأقساط، موضحة أن التيسيرات تسري على مشروعي «مسكن» و«بيت الوطن»، ولا تسري على مشروع «ابني بيتك».