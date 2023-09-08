«الإسكان» تكشف عن طرق التقديم لأراضي المدن الجديدة 2023.. بدون سماسرة

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح 522 قطعة أرض متنوعة المساحات، منذ يوم 22 أغسطس 2023 حتى يوم 12 أكتوبر 2023، موضحا أن هذه الأراضي بنظام الطرح الدائم للقضاء على ظاهرة السمسرة.

طرق التقديم على أراضي الإسكان بالمدن الجديدة 2023

وتستعرض بوابة «الوطن» في السياق التالي، طرق التقديم على أراضي الإسكان بالمدن الجديدة 2023، بحسب ما أعلنت عنه الوزارة.

- الدخول على موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من هنـــــــــــــا.

- إنشاء حساب جديد «للعملاء الجدد».

- استيفاء البيانات المطلوبة.

- اختيار المتقدم للمدينة الراغب الحجز بها واختيار الموقع.

- الضغط على كلمة تفاصيل لتظهر قائمة جميع قطع الأراضي المتاحة.

- استكمال باقي الإجراءات التي منها «إدراج عملة السداد لباقي ثمن الأرض بالنسبة لقطع الأراضي الأكثر تميزا وإدراج نسبة الاستكمال لباقي ثمن الأرض لمحاور قطع الأراضي المميزة والمتوسطة.

- استخراج استمارة الحجز التي تتضمن جميع البيانات والخيارات المدرجة بمعرفة الحاجز ويتم التوقيع عليها.

المدن الجديدة المتاح بها الأراضي السكنية الجديدة

الطرح يضم 522 قطعة أرض، موزعة على المحاور الإسكانية المختلفة كالتالي.

- 38 قطعة أرض بمحور الأراضي الأكثر تميزًا بمدن (القاهرة الجديدة - العبور - المنصورة الجديدة).

- 155 قطعة أرض بمحور الأراضي المميزة، بمدن (الشروق - حدائق أكتوبر - الصالحية الجديدة - برج العرب الجديدة - الفيوم الجديدة - بنى سويف الجديدة).

- 329 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة، بمدن (السادات - برج العرب الجديدة - طيبة الجديدة - أسوان الجديدة - ناصر الجديدة - غرب قنا الجديدة - أخميم الجديدة).

تكلفة مقدمات الحجز

- مقدمات جدية الحجز فى أراضى الإسكان بالمدن الجديدة.

- جدية حجز قطع الأراضى قطع الأراضى المتوسطة 25 ألف جنيه.

- جدية حجز قطع الأراضى المميزة 100 ألف جنيه.

- جدية حجز قطع الأراضى الأكثر تميزا 350 ألف جنيه.