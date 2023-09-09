كيفية تقدير نصف الليل وثلثه وسدسه لقيامه والصلاة فيه.. «الإفتاء» توضح

طريقة تقدير نصف الليل وثلثه وسدسه لقيامه والصلاة فيه، من الأمور التي أوضحتها دار الإفتاء المصرية، في فتوى إلكترونية لها، نشرتها عبر بوابتها الرسمية، رداً على سؤال ورد إليها، جاء نصه: «رجلٌ يُكرِمُه اللهُ تعالى بقيام الليل والصلاة فيه، فكيف يَعرف وقتَ نصف الليل، والثلث الأول والأخير، وكذلك الأَسْدَاس الرابع والخامس والسادس منه».

تقدير نصف الليل وثلثه وسدسه

وقالت دار الإفتاء إنَّ تقدير أجزاء الليل يكون بحساب الوقت بين غروب الشمس وطلوع الفجر وقسمة الناتج على ما يُراد تحديدُه مِن هذه الأجزاء.

تقدير ثلث الليل

وأضافت دار الإفتاء، في فتواها، أنَّ تقدير نصف الليل لقيامه يكون بقسمة ما بين هذين الوقتين على اثنين وإضافة الناتج إلى وقت الغروب، وتقدير ثلثه يكون بالقسمة على ثلاثةٍ وإضافة الناتج إلى وقت الغروب لمعرفة حدِّ الثلث الأول، أو إضافة ضِعف الناتج لمعرفة بداية الثلث الأخير، وأما تقدير سُدُسِهِ فيكون بالقسمة على ستةٍ وإضافة ثلاثة أضعاف الناتج إلى وقت الغروب لمعرفة بداية السُّدُس الرابع، أو إضافة أربعة أضعاف الناتج لمعرفة بداية السُّدُس الخامس، أو إضافة خمسة أضعاف الناتج لمعرفة بداية السُّدُس السادس، وهكذا.