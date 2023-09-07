أستاذ فقه يحذر من خطورة الإفتاء بدون علم

حذر الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه في جامعة الأزهر، اليوم الخميس، من خطورة الإفتاء بدون علم.

وقال أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية DMC، اليوم الخميس، إن الفتوى هي إخبار عن الحكم ولكن ليس على سبيل الإلزام، بخلاف القضاء.

وأضاف أن الفارق بين القاضي والمفتي، أن الثاني يُعطي الفتوى ولا يستطيع الإلزام به، لكن القضاء يُصدر الحكم ويلزم الشخص به.

إصدار الفتوى

وأكد أن إصدار الفتوى، لابد أن يكون من شخص لديه دراية بالحكم وعلم اللغة العربية وأصول الفقه والميزان الخاص بالفتوى وأن يكون على دراية بالوقع.

وأضاف أن الإمام ابن القيم، قال: «من أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب دون معرفة عوائدهم وأعرافهم وظروفهم فقد ضل وأضل»، مؤكدًا أن من أفتى بدون علم أو معرفة أحوال الناس فقد ارتكب جريمة.