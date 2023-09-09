انخفاض في أسعار الحديد اليوم السبت 9-9-2023 بالأسواق.. «الطن بكام؟»

شهدت أسعار الحديد اليوم السبت 9-9-2023 في مختلف الأسواق تراجعاً كبيراً في سعر الطن الواحد لليوم الثاني على التوالي، والتي يتابعها قطاع كبير من المواطنين والتجار للتعرف على مستجدات الأسعار التي تتغير بشكل يومي.

أسعار الحديد اليوم

وتستعرض «الوطن» أسعار الحديد اليوم السبت، وفقاً لآخر تحديث أوضحته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

سعر حديد عز اليوم

شهد سعر حديد عز اليوم السبت تراجعاً كبيراً بقيمة 710 جنيهات في الطن الواحد، حيث سجل اليوم 35300 جنيه للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك».

سعر الحديد الاستثماري

كما تراجع أيضاً بشكل كبير سعر الحديد الاستثماري اليوم السبت، وذلك بقيمة 755 جنيهاً في الطن الواحد مقارنة بسعره أمس الجمعة، «سعر بيع للمستهلك».

سعر الأسمنت اليوم

كما شهد سعر الأسمنت اليوم السبت 9-9-2023 تراجعاً، وذلك بقيمة 43 جنيهاً في الطن الواحد مقارنة بأسعاره أمس الجمعة،«سعر بيع للمستهلك».

أسعار الحديد عالمياً

وعن سعر الحديد اليوم السبت عالمياً حسب آخر تحديث للأسعار، فإن متوسط سعر حديد التسليح اليوم السبت 536 دولاراً في الطن الواحد، أما متوسط سعر البليت اليوم 470 دولاراً للطن الواحد.