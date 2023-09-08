هبوط في أسعار الحديد اليوم الجمعة 8-9-2023.. «اعرف الطن بكام»

سجلت أسعار الحديد اليوم الجمعة 8-9-2023 هبوطًا في الأسواق من قبل أغلب شركات حديد التسليح، وفقًا للأسعار المعلنة عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، وكذلك أسعار حديد التسليح المعلنة من قبل المصانع للمستهلك.

أسعار الحديد اليوم

وتستعرض «الوطن» أسعار الحديد اليوم الجمعة 8-9-2023، إذ سجلت هبوطًا بلغ نحو 265 جنيها في الطن الواحد للحديد الاستثماري، مقارنة بأسعار أمس.

سعر حديد عز اليوم

أعلنت بوابة الأسعار المحلية سعر حديد عز اليوم الجمعة 8-9- 2023، وسجل 36 ألفًا و10 جنيهات للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك» محققًا هبوطًا بلغ نحو 162 جنيهًا مقارنة بأسعار أمس.

سعر الحديد الاستثماري

كشفت بوابة الأسعار المحلية عن سعر الحديد الاستثماري اليوم، و سجل 35 ألفًا و22 جنيهاً للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك».

سعر حديد المصريين

حقق سعر طن حديد المصريين نحو 32 ألفًا و50 جنيهًا للطن، تسليم أرض المصنع غير شامل «نولون» النقل للمستهلك، ولم يشهد مصنع حديد المصريين أي تغير في أسعاره.

سعر حديد السويس

سجل حديد السويس اليوم الجمعة 8-9-2023، نحو 32 ألفًا و50 جنيهًا تسليم أرض المصنع.

سعر حديد الجارحي

واصل سعر مصنع الجارحي استقرار أسعاره عند مستوى 31 ألفًا و500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد بشاي للصلب

سجل سعر الحديد في مصنع حديد بشاي للصلب، نحو 32 ألفًا و50 جنيها للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المراكبي للصلب

سجل سعر حديد المراكبي 31 ألفًا و500 جنيه للطن غير شامل تكلفة النقل للمستهلك.