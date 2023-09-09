مفاجأة.. عالمان توقعا حدوث زلزال المغرب قبل ساعات من الكارثة

مرة أخرى، تصدف تنبؤات علماء الزلازال والفيزياء، بوقوع هزات أرضية عنيفة، في نفس المنطقة التي حددوها، فبعد زالزال تركيا المدمر، الذي شهد تحقق توقع عالم الزلازل الهولندي فرانك هيجوربيتس، جاء زالزال المغرب المدمر، فجر اليوم، ليؤكد ما توقعه العالم الهولندي وعالم فيزياء آخر.

توقع حدوث نشاط زلزالي في غرب المغرب

وحذر عالم الزلازل الهولندي فرانك هيجوربيتس، من حدوث نشاط زلزالي في منطقة غرب المغرب، مطالبًا إسبانيا وإيطاليا بأن يكونا في حالة تأهب إضافي، وذلك يوم الأربعاء 6 سبتمبر الجاري.

وشارك هيجوربيتس، منشورا لعالم فيزياء يدعى ريتشارد كورورادو، يتوقع فيه حدوث ذورة مركزية للزلازل، على أن يكون التأثير الأول لها جنوب شرق المحيط الأطلسي، وأنه ستحدث إثارة للزلازل مع ارتفاع حاد في درجة الزلازل، مطالبًا بتشغيل أجهزة القياس المغناطيسية، وذلك قبل ساعات من حدوث زلزال المغرب.

وعلق عالم الزلازل الهولندي الشهير على زلزال المغرب، قائلًا إنه جرى تحديد المنطقة منذ 9 أيام بسبب التقلبات الجوية الواضحة، وأنه شدد على هذه المنطقة في أحدث التوقعات، مؤكدًا أن الكواكب والغلاف الجوي قد تكون مؤشرا مهما للزلازل، معربًا عن أمله بألا يكون هناك ضحايا.

وعلق بأن عالم الفيزياء ريتشارد كوروادو، كان على حق، وتوقع حدوث الزلزال قبل وقوعه بساعتين، مطالبًا باستخدام أجهزة القياس المغناطيسية لرصد الزلازل.

ووقع زلزال بقوة 7.5 درجة على مقياس ريختر في مدينة مراكش المغربية، بعمق 13 كيلومترا، تحت الأرض، وتبعته 8 هزات أرضية، وتسبب في وقوع مئات القتلى والمصابين.