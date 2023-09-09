6 حيوانات تتنبأ بالزلازل قبل وقوعها.. مهاراتها تتفوق على الأجهزة الحديثة

ضرب زلزال مفاجئ الأراضي المغربية فجر السبت، 9 سبتمبر 2023، بلغت قوته 7 ريختر بإقليم الحوز، وتحديداً على بعد 71 كيلو متر جنوب غرب «مراكش» وعمق 18.5 كيلو متر، ما نتج عنه سقوط العديد من الضحايا ليصل عدد القتلى إلى 822 قتيلا و672 جريحا جرى نقلهم للمستشفيات، بحسب بيانات وزارة الداخلية المغربية.

استشعار الهزات الأرضية

ووسط تخوفات من هزات ارتدادية قد تمتد لبضعة أيام بل وأسابيع، حسبما ذكر المعهد الوطني للجيوفيزياء بالمغرب؛ فإنَّ أكثر ما يٌخيف في الزلازل هو صعوبة تحديد توقيتها وموقعها على وجه الدقة للتحوط منها ومن تبعاتها، لكن هناك العديد من الكائنات الحية التي تستشعر الخطر والهزات الأرضية قبل وقوعها لتسارع بمغادرة المناطق المتوقع أن تضربها الزلازل وتنجو بحياتها وصغارها، وبالتالي يهتم العلماء بدراسة سلوكها لتتبع الخطر وتفاديه.

ووفقا لتقرير منشور على موقع BBC، فإنَّ العديد من الدراسات المهتمة بعالم الحيوان بفصائله المختلفة، ألقت الضوء على قدرات استشعار الخطر العالية لدى بعض المخلوقات، التي تٌضاهي الأجهزة الحديثة من صنع الإنسان بل وتفوقها، رغم التقدم العلمي الهائل الذي تم التوصل إليه، إلا أنَّ استشعار وقوع الزلازل قبل حدوثها كانت الصفة الأبرز التي لا يعرف منبعها.

تحديد توقيت الزلازل وموقعها

وأشارت الأبحاث إلى أنَّ الحيوانات الأليفة التي تقطن المنازل، من القطط والكلاب وبعض الطيور الداجنة والحشرات أيضاً مثل النمل، والحيوانات البرية مثل الغزلان، لديها قدرة هائلة على استشعار الزلازل قبل وقوعها، لكن ردود أفعال هذه الكائنات في الظروف العادية تجعل من الصعب على الإنسان استشفاف الخطر برصد هذه التغيرات على سلوكها.

النمل والثعابين الأكثر استشعارا لخطر الزلازل لهذا السبب

وذكر التقرير أنَّ السلوك الذي يصدره النمل والثعابين كان الأكثر جذباً لانتباه الباحثين والمهتمين باستشعار الزلازل قبل وقوعها، خاصةً أنَّ كلاهما ليس لديه حاسة السمع بل يعتمدان على التقاط الموجات الصوتية الهوائية، ولذلك يلتقطان الأصوات والموجات الصادرة من باطن الأرض، مثل الموجات الكهرومغناطيسية.