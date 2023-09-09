أعنفها أكادير 1960.. أبرز الزلازل في تاريخ المغرب

تسبب الزلزال القوي الذي ضرب المغرب في وقت متأخر من مساء الجمعة في إحياء ذكرى الزلزال التي وقعت في البلاد من 1960 إلى العام الجاري، إذ خلفت مئات الضحايا ودمار هائل في بعض المناطق.

زلزال بقوة 7 درجات

في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، تعرضت المغرب لوقوع زلزال بقوة 7 درجات، وتسبب الزلزال في اهتزاز المباني في مراكش وأثار الذعر بين السكان الذين خرجوا إلى الشوارع.

وفقًا لما ذكرته هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، فقد وقع الزلزال في عمق يبلغ 18.5 كيلومتر وعلى بعد حوالي 72 كيلومتراً إلى الجنوب الغربي من مدينة مراكش، وعلى بعد 56 كيلومتراً غربي بلدة أوكايمدن في جبال الأطلس، بعد الساعة 11 مساءً حسب التوقيت المحلي.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، قتل ما لا يقل عن 296 شخصًا وتركزت الوفيات في مناطق وعمالات الحوز ومراكش وورزازات، وجرى تسجيل هذه الحصيلة حتى الساعة الثانية صباحًا من يوم السبت.

أبرز الزلزال في المغرب

فيما يلي أبرز الزلزال فتكا في تاريخ المغرب، وتأتي كالتالي: في عام 1960، ضرب زلزال مدينة أكادير في المغرب بقوة 5.7 درجات.

يُعتبر هذا الزلزال أحد أخطر الزلازل التي تعرضت لها المملكة في تاريخها، حيث تسبب في وفاة أكثر من 15 ألف شخص ووقوع خسائر مادية تُقدر بنحو 300 مليون دولار.

في عام 2004، ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات مدينة الحسيمة في المغرب، أسفر عن مقتل 629 شخصًا وإصابة 926 آخرين، وتسبب في انهيار حوالي 2500 مبنى، ويعد هذا الزلزال واحدًا من أكبر الكوارث الطبيعية التي تعرضت لها المغرب في تلك الفترة.

وفي سبتمبر 2023: زلزال بقوة 7 درجات يضرب وسط المغرب وتسبب في مقتل 300 شخص على الأقل الآن.