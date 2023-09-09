أهم مباريات اليوم في تصفيات يورو 2024 وأمم أفريقيا

يترقب عشاق كرة القدم عددًا من المباريات المهمة اليوم، أبرزها مواجهة منتخب إيطاليا مع مقدونيا الشمالية في الساعة العاشرة إلا ربع مساء، بعد موقعة إنجلترا ضد أوكرانيا في الساعة السابعة مساء ضمن تصفيات أمم أوروبا 2024 «يورو 2024».

منتخب جمهورية الكونغو يواجه نظيره السودان

ووفق تقرير قناة القاهرة الإخبارية من المنتظر أن يواجه منتخب مالاوي نظيره غينيا بينما يلتقي منتخب موزمبيق نظيره بنين، في الرابعة عصرًا، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بتصفيات أمم أفريقيا، وفي السابعة مساءً، يلتقي منتخب جمهورية الكونغو نظيره السودان، وساحل العاج أمام ليسوتو، وموريتانيا ضد الجابون.

منتخب الصين يواجه ماليزيا

في الثانية والنصف ظهرا يواجه المنتخب الصيني نظيره ماليزيا وديًا، بينما يواجه منتخب جنوب أفريقيا نظيره ناميبيا في مباراة ودية مع دقات الساعة الرابعة عصرًا.

السنغال تواجه رواندا

في العاشرة إلا ربع مساء اليوم، يواجه منتخب كوسوفو نظيره سويسرا، بينما يحل منتخب إيطاليا ضيفًا على مقدونيا الشمالية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2024.

في الساعة العاشرة مساء اليوم، يواجه منتخب المغرب نظيره ليبيريا بينما يحل منتخب زامبيا ضيفًا على نظيره جزر القمر، ويستضيف السنغال منتخب رواندا، ويحل منتخب بلجيكا ضيفًا على أذربيجان في الرابعة عصرًا، بينما تُقام ثلاث مواجهات في السابعة مساءً، تشمل أندروا أمام بيلاروسيا، وأوكرانيا ضد إنجلترا، وإستونيا أمام السويد.