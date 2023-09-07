أول تعليق للناتو على طلب روسيا بعدم انضمام أوكرانيا للحلف

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، ينس ستولتنبرج، إنه لا يمكن لروسيا رفض ومنع انضمام أوكرانيا لحلف الناتو، مشيراً إلى أن الحلف رفض، اليوم الخميس، التوقيع على طلب تقدمت به روسيا بعدم توسيع حلف شمال الأطلسي، واعتبر أنه على أوكرانيا التخطيط والتفكير في مصيرها القادم.

وأضاف أمين عام حلف الناتو أن الأزمة الروسية الاوكرانية بدأت بالفعل منذ عام 2014، عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم، ومن حينها تحاول القوات الأوكرانية استعادة أراضيها تدريجياً، من خلال هجومها المضاد أمام روسيا.

أول تعليق من حلف الناتو على طلب روسيا بمنع انضمام أوكرانيا للحلف

وأشار امين حلف الناتو، إلي أن الحلف يعزز من قواته على الجبهة الشرقية في أوروبا لمواجهة روسيا، قائلاً: «علينا أن نعزز قواتنا من حيث الردع والدفاع وأن نضمن إحلال السلام».

ومن جهة أخرى، قال ضابط في المخابرات الأمريكية، سكوت ريتر، إن حلف الناتو يعمل بالطريقة القديمة في مواجهة القوات الروسية، في حين أن روسيا أدركت خلال الأزمة الروسية الأوكرانية أن الطائرات المسيرة تلعب دوراً رئيسياً في القتال، حيث إعادة تشكيل جيشها بشكل فعال.

مفاجأة روسيا لحلف الناتو في حال شن الحرب

وأوضح «ريتر» أنه إذا اندلع اشتباك بين حلف الناتو وروسيا، فسوف تهيمن القوات الروسية على ساحة المعركة، على الأقل في حرب الطائرات المسيرة، معتبراً أنه في الصراعات الحديثة وصلت المواجهة بين الطائرات المسيرة إلى أبعاد مذهلة.

وقال «ريتر» إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، شن الحرب على أوكرانيا لمنع اقتراب حلف الناتو من حدود بلاده.