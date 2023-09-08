هجوم صاروخي روسي يستهدف مسقط رأس رئيس أوكرانيا.. مقتل شرطي وإصابة 44

أعلن مسؤولو الطوارئ في كييف، أن هجوما صاروخيا روسيا، اليوم الجمعة، وقع على مسقط رأس الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، وسط أوكرانيا، أدى إلى مقتل شرطي أوكراني، وإصابة ما لا يقل عن 44 آخرين.

تضرر 10 مبان في الهجوم على كريفي ريه

وقال مسؤولون أوكرانيون، إن ذلك كان من بين عدة هجمات روسية في جميع أنحاء البلاد خلال الليل، وتضررت 10 مبانٍ في الهجوم على كريفي ريه، إذ قال إيهور كليمينكو، وزير الداخلية الأوكراني، إن 3 من الأشخاص الذين تم انتشالهم من تحت الأنقاض في حالة خطيرة.

وأظهرت صور نشرها «كليمينكو» على تليجرام مبنى يحترق وعمليات إجلاء المصابين، مضيفا «3 أشخاص أصيبوا أيضا في هجوم صاروخي روسي على مدينة سومي شرقي البلاد».

كيبر: أوديسا قصفت بطائرات مسيرة للمرة الخامسة خلال أسبوع

من جهته، قال حاكم المنطقة، أوليه كيبر، إن القوات الروسية قصفت أيضا منطقة أوديسا في الغرب بطائرات مسيرة للمرة الخامسة خلال أسبوع، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وقال الحاكم فيتالي كيم على تليجرام، إن منطقة ميكولايف الجنوبية تم استهدافها أيضا.

وذكرت وزارة الداخلية الأوكرانية أن شخصا أصيب في هجوم صاروخي روسي على مدينة زابوريجيا جنوبي أوكرانيا.