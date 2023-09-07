بعد قرار أمريكي بتزويد أوكرانيا.. مخاطر استخدام اليورانيوم المنضب

أعلنت الولايات المتحدة عزمها تزويد أوكرانيا بقذائف مضادة للدبابات من اليورانيوم المنضب، وذلك في أعقاب خطوة مماثلة اتخذتها المملكة المتحدة، بدعوى أن هذه الذخائر ستدعم جهود أوكرانيا في هجومها المضاد المستمر ضد القوات الروسية.

خارقة للدروع السوفيتية

وبحسب صحيفة «جارديان» البريطانية، تم تصميم القذائف عيار 120 ملم خصيصًا لتسليح 31 دبابة من طراز M1A1 Abrams التي تخطط الولايات المتحدة لتسليمها إلى أوكرانيا في المستقبل القريب، حيث تم تطوير هذه القذائف الخارقة للدروع في البداية خلال الحرب الباردة لمحاربة الدبابات السوفيتية، بما في ذلك دبابات T-72 التي تواجهها أوكرانيا حاليًا في هجومها المضاد.

سهام معدنية تخترق الدروع

يعد اليورانيوم المنضب هو نتيجة ثانوية للعملية المستخدمة لإنتاج اليورانيوم المخصب، والذي يستخدم في الوقود النووي والأسلحة، وعلى الرغم من أنه يفتقر إلى قوة اليورانيوم المخصب ولا يمكنه إثارة تفاعل نووي، إلا أن اليورانيوم المنضب كثيف بشكل لا يصدق، وأكثر كثافة حتى من الرصاص، مما يجعله خيارًا جذابًا للقذائف، وعند إطلاقها، تعمل هذه الذخائر بمثابة سهام معدنية عالية السرعة، تخترق الدروع بسهولة قبل أن تنفجر في انفجار ناري، مما يؤدي غالبًا إلى احتراق وقود الهدف وذخيرته.

مخاطر اليورانيوم المنضب

تنبعث من ذخائر اليورانيوم المنضب مستويات منخفضة من الإشعاع، لكن الحذر واجب في التعامل معها، وتوصي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتقليل الاتصال بهذه الذخائر إلى الحد الأدنى، وارتداء معدات واقية مثل القفازات، وفي حين أن اليورانيوم المنضب يمثل خطرًا كيميائيًا في المقام الأول وليس خطرًا إشعاعيًا، إلا أن الجزيئات الموجودة في الهباء الجوي يمكن استنشاقها أو ابتلاعها، مما قد يؤدي إلى تلف الكلى أو الفشل الكلوي في الحالات القصوى.

استخدامات سابقة

استخدمت القوات الأمريكية ذخائر اليورانيوم المنضب والدروع المعززة في صراعات سابقة، بما في ذلك حرب الخليج عام 1991، وغزو العراق عام 2003، وكذلك في كوسوفو وصربيا، وقد أشارت الدراسات الحديثة إلى وجود مخاوف صحية محتملة مرتبطة باستخدام اليورانيوم المنضب.

انتقادات روسية

انتقدت روسيا القرار الأمريكي ووصفته بأنه غير إنساني وشككت في دقته، وقد أثار المسؤولون الروس مخاوف بشأن استخدام الذخائر التي تحتوي على اليورانيوم المنضب، وقد حذر الرئيس فلاديمير بوتين سابقًا من ردود روسية محتملة، بما في ذلك نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا.

وأثار قرار تقديم قذائف اليورانيوم المنضب المضادة للدبابات إلى أوكرانيا مخاوف بسبب مخاطرها الصحية والبيئية المحتملة، إلى جانب التوترات الجيوسياسية المحيطة باستخدامها في مناطق النزاع.