رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

البنتاجون: نعتزم تزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم ودبابات أبرامز

كتب:

أحمد شوقي
04:10 ص | الجمعة 08 سبتمبر 2023
سابرينا سينج

سابرينا سينج

صرحت نائبة المتحدث باسم البنتاجون، سابرينا سينج، بأن الولايات المتحدة تعتزم تزويد كييف بذخائر اليورانيوم المنضب عند تزويدها بدبابات «أبرامز»، والتي قد تكون هناك في الخريف.

كييف ستحصل على أول 10 دبابات أمريكية

وقالت «سينج»: «الهدف هو وجود القذائف هناك في الوقت الذي تكون فيه الدبابات هناك».

وذكرت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلًا عن مسؤول في البنتاجون لم تكشف عن اسمه، أن كييف ستحصل على أول 10 دبابات أمريكية من طراز «أبرامز» في منتصف سبتمبر.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 175 مليون دولار، تشمل قذائف يورانيوم منضب لدبابات «أبرامز»، ومعدات وذخائر أخرى.

دعم أنظمة الدفاع الجوي الأوكراني

وتشمل حزمة المساعدات؛ معدات لدعم أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية، وذخائر إضافية لمنظومات راجمات صواريخ «هيمارس»، وقذائف مدفعية عيار 155 ملم و105 ملم، ومدافع هاون مع قذائفها عيار 81 ملم، وذخائر يورانيوم منضب عيار 120 ملم لدبابات أبرامز.

اقرأ المزيد:

البنتاجون يطلق مبادرة لمواجهة التفوق الصيني.. تعتمد على الطائرات المسيرة

من وراء تسريبات أوراق البنتاجون؟.. عادل حمودة يوضح

مسؤول سابق بـ«البنتاجون»: كييف تستعد لتسلم أول 10 دبابات أمريكية من طراز «أبرامز»

«البنتاجون»: هيبة مجموعة فاجنر انتهت تماما بعد مقتل قائدها

«البنتاجون»: حزمة المساعدات الجديدة لكييف لا تتضمن ذخائر عنقودية
بقلم أحمد شوقي