إجراءات حديثة لتسجيل العقارات في القانون الجديد

أعدت وزارة العدل 8 نماذج رئيسية مؤمنة بشكل كامل حتى تستخدم في الحالات الراغبة في تسجيل العقارات بحيث كل نموذج يخص حالة معينة كتسجيل العقار بإشهار دعوى أو إشهارات إرث وغيرها.

إجراءات تسجيل العقارات في الشهر العقاري

وسعت الدولة من خلال وزارة العدل وهي الوزارة المنوط بها تنفيذ والإشراف على إجراءات تسجيل العقارات في الشهر العقاري على تحقيق مجموعة من الإجراءات لتتجنب النقاط السلبية التي كانت تتضمنها الإجراءات المتعارف عليها سابقًا للتسجيل في الشهر العقاري، وأهم هذه النقاط التي تحققت بصدور قانون الشهر العقاري الجديد رقم 9 لسنة 2022 هي:

1- انعدام شرط تسلسل الملكية، إذ يكفي فقط وجود الحيازة الهادئة لمدة 5 سنوات فيما فوق.

2- تسجيل الحيازة الطويلة المكسبة للملكية من وضع اليد لمدة 15 عامًا حيازة هادئة مستقرة تسجيل الحيازة القصيرة للعقارات المستندة إلى عقد عرفي أو ابتدائي لمدة 5 أعوام.

سقف زمني للإجراءات أمام مصلحة الشهر العقاري

3- وضع سقف زمني للإجراءات أمام مصلحة الشهر العقاري لإتمام عملية التسجيل وهي مدة 30 يوما، وفي حالة اعتراض أحد على التسجيل يكون السقف الزمني 37 يوما.

4- رسوم التسجيل من 500 جنيه عن 200 جنيه حيث تكون الرسوم 500 جنيه للوحدات من متر ذات المساحات 100 متر و1000 جنيه للوحدات ذات المساحات من 100 إلى 200 متر، ورسم 1500 للوحدات ذات المساحات من 200 متر إلى 300 متر، و2000 جنيه للوحدات ذات المساحات 300 متر فأعلى.