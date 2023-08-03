مواعيد وأماكن مكاتب الشهر العقاري الفترة المسائية في الفيوم

أعلنت وزارة العدل مواعيد وأماكن مكاتب الشهر العقاري الفترة المسائية في محافظة الفيوم، والتي تعمل بعد مواعيد العمل الرسمية الصباحية على مدار الأسبوع من الأحد وحتى الخميس، لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين والقضاء على الزحام.

وتقدم «الوطن» كل ما تريد معرفته عن مواعيد وأماكن مكاتب الشهر العقاري الفترة المسائية، فضلًا عن أماكن مكاتب البريد التي تقدم خدمات التوثيق في محافظة الفيوم، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

مواعيد وأماكن مكاتب الشهر العقاري الفترة المسائية

وبحسب بيان وزارة العدل فإنّ عناوين مكاتب الشهر العقاري التي تعمل فترة مسائية في محافظة الفيوم تضم المكاتب الآتية:

فرع توثيق أورنج.. ويقع في 19 شارع خالد باشا متفرع من شارع القاضي كمال الدين حسين. مكتب توثيق الفيوم النوذجي.. ويقع في عمارة رقم 29 بمساكن الشيخ حسن عمار، بجوار حي جنوب. فرع توثيق ضواحي الفيوم.. ويقع في مبنى مجمع المصالح، بحي الجون، بجوار مكتب بريد الفيوم الرئيسي. فرع توثيق نادي محافظة الفيوم الرياضي.. ويقع داخل نادي محافظة الفيوم الرياضي ويفتح أبوابه أمام جميع أهالي المحافظة.

مواعيد الشهر العقاري فترة مسائية

وفيما يخص مواعيد الشهر العقاري الفترة المسائية محافظة الفيوم فإنّها تبدأ من الساعة 4 عصرًا وتستمر حتى التاسعة مساءً يوميًا لتقديم كل خدمات التوثيق للمواطنين.

هل يوجد شهر عقاري في البريد؟

وفي عام 2021 المنصرم، وقعت وزارة العدل بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتقديم خدمات التوثيق في بعض مكاتب البريد بدلًا من الشهر العقاري، والتي بلغ عددها 109 مكتب بريد، لحل أزمة تكدس المواطنين والزحام في مكاتب الشهر العقاري ولتخفيف الضغط عليها، بينهم 3 مكاتب بمحافظة الفيوم والتي جاءت كالتالي: