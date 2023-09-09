سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 9-9-2023 في البنوك المصرية.. مستقر

يواصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 9-9-2023 في البنوك المصرية استقراره الملحوظ، ليسجل في البنك المركزي المصري 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع، وذلك بحسب الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 9-9-2023 في البنوك المصرية، كما يلي:

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

- يسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت في بداية التعاملات الصباحية داخل البنك الأهلي المصري 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

- كما يبلغ سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي 8.42 جنيه للبيع، و8.41 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

- وصل سعر الدرهم الإماراتي داخل بنك مصر إلى 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك التعمير والإسكان

- سعر الدرهم الإماراتي في بنك التعمير والإسكان 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك التنمية الصناعية

- سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت داخل بنك التنمية الصناعية سجل 8.33 جنيه للشراء، و8.40 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الاستثمار العربي

- سعر الدرهم الإماراتي في بنك الاستثمار العربي سجل 8.42 جنيه للبيع، و8.38 جنيه للشراء.