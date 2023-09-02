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سعر الدرهم الإماراتي اليوم أمام الجنيه في البنوك المصرية.. آخر تحديث

كتب:

مارينا رؤوف
09:21 ص | السبت 02 سبتمبر 2023
الدرهم

الدرهم

سجلت أسعار الدرهم الإماراتي اليوم السبت 2-9- 2023، استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك ببداية تعاملات اليوم، وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.39 جنيه للشراء و8.43 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية، تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في البنوك المصرية وفقا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها الرسمية على الإنترنت.

أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم   

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم أمام الجنيه المصري 8.38 جنيه للشراء، وسجل 8.40 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي

وفي البنك المركزي المصري، سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.39 جنيه للشراء و8.43 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي

وفي البنك الأهلي المصري، سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.38 جنيه للشراء و8.40 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك Cib

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.38 جنيه للشراء و8.43 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديث للبنك التجاري الدولي الـcib.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.39 جنيه للشراء و8.43 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.41 جنيه للشراء و8.43 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

لماذا استقر سعر الدرهم دون تحرك اليوم؟

واستقرت أسعار الدرهم الإماراتي اليوم نظرا لإغلاق البنوك اليوم السبت في عطلتها الأسبوعية ووقفها عن العمل.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.