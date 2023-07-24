بنك الاستثمار العربي يتيح شهادة ثلاثية بعائد تنافسي.. اعرف التفاصيل

يتيح بنك الاستثمار العربي للعملاء الشهادة الثلاثية التي يصل عائدها إلى 18% بشكل ثابت وبسعر تنافسي ولمدة تصل إلى 3 أعوام كما تقسم دورية الصرف إلى شهرية بنسبة تصل إلى 17.25% وسنوية بقيمة 18.3% وربع سنوية بـ17.5% فيما يصل الحد الأدنى لربط الشهادة إلى 1000 جنيه.

تفاصيل الشهادة الثلاثية

كما أتاح البنك إمكانية كسر العميل الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار بالإضافة إلى إمكانية الحصول على تسهيل تصل النسبة الخاصة به إلى 90% من قيمة الشهادة فيما يقدم البنك أيضا للعملاء فرصة الحصول على بطاقة ائتمان وذلك بضمان الشهادة.

المستندات الواجب توافرها

وأعلن بنك الاستثمار العربي عن المستندات الواجب توافرها عند ذهاب العميل إلى البنك الشهادة الثلاثية والتي تتمثل في ضرورة إحضار بطاقة الرقم القومي سارية واستحضار إثبات دخل وإيصال مرافق حديث.