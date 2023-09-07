استقرار سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 7-9- 2023 في البنوك

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 7-9- 2023، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك خلال بداية تعاملات اليوم، حيث سجل سعر الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء، و8.40 جنيه للبيع في بنك مصر.

وتستعرض «الوطن»، سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في البنوك المصرية وفقا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها، في إطار ما تقدمه من خدمات للمواطنين.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم أمام الجنيه المصري 8.38 جنيه للشراء، وسجل 8.40 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.39 جنيه للشراء، وسجل 8.43 جنيه للبيع تبعا للبنك المركزي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.38 جنيه للشراء، فيما سجل 8.40 جنيه للبيع تبعا للبنك الأهلي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك Cib

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.38 جنيه للشراء، وسجل 8.43 جنيه للبيع تبعا لبنك cib.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.39 جنيه للشراء، وسجل 8.43 جنيه للبيع تبعا لبنك الإسكندرية.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.41 جنيه للشراء، 8.43 جنيه للبيع تبعا لمصرف أبوظبي الإسلامي.