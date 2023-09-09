مصرع صبي غرقا داخل حمام سباحة بسوهاج

شهدت قرية أولاد إسماعيل دائرة مركز ومدينة المراغة، شمال محافظة سوهاج، مصرع صبي غرقا داخل حمام سباحة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

غرق صبي في المراغة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا يفيد بمصرع طفل غرقا داخل حمام السباحة بإحدى القرى بمركز المراغة، وتم نقل الجثة للمستشفى المركزي.

وبالفحص تبين غرق صبي يدعى «ص ع م»، 16 عاما، داخل حمام سباحة بإحدى القرى بدائرة مركز المراغة شمال سوهاج، وتم انتشال الجثة، وجرى نقلها لمقر مستشفى المراغة المركزي.

سبب الوفاة إسفكسيا الغرق

تم توقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، وأفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، وتم تحرير المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.