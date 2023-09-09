«بيطري سوهاج» يطلق حملة للتوعية بأشكال أختام اللحوم.. «دائري ومربع وثماني»

أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة سوهاج، مبادرة توعوية للمواطنين حول شراء اللحوم والدواجن والمجمدات والمواصفات المطابقة لكل منها.

وقال الدكتور أحمد حمدي، مدير إدارة الطب البيطري بمحافظة سوهاج، في تصريحات لـ«الوطن»، إن المبادرة استهدفت في إحدى إصداراتها، شكل ومواصفات ختم اللحوم، حيث يختلف شكل الختم باللحوم الحمراء وفقا لسن الذبيحة.

أنواع الأختام باللحوم

وأضاف «حمدي»، أن شكل ولون الختم يحدد سن الذبيحة، مما يجعل المواطن يتعرف على سن الذبيحة ونوع اللحم ليحدد سعره وفقا للتالي:

- ختم دائري يعني ذبيحة صغيرة في السن.

- حتم مربع يعني ذبيحة كبيرة في السن.

- ختم ثماني يعني لحوم العوارض.

أنواع اللحوم

وتنقسم أنواع اللحوم إلى ما يلي:

- لحم عجول جاموسي أو بقري ويوضح ذلك بالختم.

-ختم داكن اللوم يعني لحم إناث.

- ختم دائري فاتح اللوم لحم جملي.

تحذير من الأختام المزورة

وحذر مدير إدارة الطب البيطري بسوهاج، المواطنين، من الأختام المزورة والمذبوحة خارج المذبح «السلخانة» ومختومة بطريقة غير شرعية، حيث تحمل الأختام المزورة مادة كيميائية تسمم اللحوم ويجعلها ضارة وتساعد على تعرض اللحوم للتلف والتعفن سريعا.