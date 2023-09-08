«حماية الطفل» تنقذ 5 فتيات من الختان في سوهاج

أنقذت وحدة حماية الطفل بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج 5 فتيات تتراوح أعمارهن ما بين العاشرة والرابعة عشر من عائلة واحدة بإحدى قرى مركز دار السلام من إجراء عملية الختان، حيث كان مقررا إجراء عملية الختان لهن خلال الأيام القليلة المقبلة.

منع ختان 5 فتيات بسوهاج

قال أبو السعود الديب مدير وحدة حماية الطفل بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج بحديثه لـ«الوطن»، إنه قد ورد بلاغات من خط نجدة الطفل يفيد بإجراء عملية الختان للفتيات خلال الأيام القادمة حيث اتفقت العائلة على ختان الطفلات معا.

توعية أولياء الأمور بخطورة الختان

أضاف أبو السعود أنه فور تلقي البلاغ قامت اللجنة الفرعية لحماية الطفل بدار السلام باستدعاء أولياء أمور الطفلات إلى مقر اللجنة الفرعية وتم أخذ التعهدات والإقرارات اللازمة عليهم بعدم إجراء الختان في أي وقت وبأي طريقة وتحملهم المسؤولية القانونية والجنائية حال مخالفة ذلك، وأنهم في حالة نيتهم إجراء عملية الختان بعد توقيعهم الإقرارات أو في وقت سيتم تحويلهم للنيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما قامت اللجنة بتوعية أولياء الأمور بخطورة وأضرار الختان النفسية والصحية والاجتماعية على الفتيات.