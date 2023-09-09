«في لحظة تحول لكوم تراب».. شاهد لحظة انهيار منزل أثناء زلزال المغرب

ذعر شديد سيطر على سكان المغرب خلال الساعات القليلة الماضية، بعد وقوع زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وأدى الزلزال إلى إحداث تأثيرات مؤسفة، منها انهيار عدد من المباني، ومقتل ما يزيد عن 632 وإصابة أكثر من 320 شخصًا حتى الآن، ولا تزال أعمال البحث جارية.

لحظة انهيار منزل نتيجة زلزال المغرب

وخلال الساعات القليلة الماضية تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر لحظة انهيار مبنى في المغرب فور وقوع زلزال المغرب، وظهر في المقطع المكون من 4 أو 5 طوابق، وقوع هزات زلزالية مع انهار المنزل وتحوله إلى كوم تراب.

وأظهر مقطع الفيديو صوت صراخ الأهالي وفزعهم من انهيار المنزل، إلاً أنه سريعًا ما اختفى هذا الصوت بعدما الفرار خارجه.

زلزال بقوة 7 درجات

وكان مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، ذكر أن المغرب تعرضت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت لزلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، وعلى عمق 10 كيلومترات من سطح الأرض، وعند إحداثيات خط العرض 30961 درجة شمالًا وخط الطول 8413 درجة غربًا، وأنه من المتوقع أن تكون هناك هزات ارتدادية خلال الساعات والأيام المقبلة.

وشهد زلزال المغرب فرار المواطنين من منازلهم خوفًا من تكرار أحداث زلزال تركيا وسوريا، واستمرت الهزات الزلزالية مدة 30 ثانية وامتد تأثير هذه الهزات في عدة مدن مغربية، وهي: «الرباط والقنيطرة ومكناس والدار البيضاء، والمحمدية وسلا وبني ملال وكلميم وغيرها من المدن»، إلى جانب 6 دول بجوار المغرب شعروا بالهزة الأرضية وهي «مضيق جبل طارق، موريتانيا، البرتغال، إسبانيا، الصحراء الغربية، الجزائر».

مناشدة للتبرع بالدم

وناشد مركز الجهوي لتحاقن الدم في مراكش جميع المواطنين والمواطنات بالالتحاق بالمركز الجهوي لتحاقن الدم المتواجد بالقرب من مستعجلات المستشفى الجامعي محمد السادس، لـ التبرع بالدم، وذلك اعتبارًا من صباح اليوم السبت.. وللاطلاع على التفاصيل كاملة، اضغط هنـا.