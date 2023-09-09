لحظة وقوع زلزال المغرب.. رعب وقلق (فيديو)
كتب:
أحمد حامد دياب
11:05 ص | السبت 09 سبتمبر 2023
زلزال المغرب
مشاهد صعبة من زلزال المغرب، رصدتها كاميرات المراقبة، ورصدتها هواتف المواطنين المغاربة، وتداولها الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقوع 632 حالة وفاة و329 إصابة من بينها 51 إصابة خطيرة
وارتفعت حصيلة ضحايا الهزة الأرضية، التي سجلت صباح السبت بالمغرب وتسببت في وقوع 632 حالة وفاة و329 إصابة، من بينها 51 إصابة خطيرة، وذلك حسب حصيلة محدثة لوزارة الداخلية نشرتها وكالة الأنباء المغربية.
وأسفرت الهزة الأرضية أسفرت أيضًا عن انهيار عدد من المباني ومنها بعض المباني الأثرية والتاريخية، بينما تواصل القوات المسلحة الملكية والسلطات المحلية والمصالح الأمنية والوقاية المدنية تسخيرها لجميع الوسائل والإمكانيات من أجل التدخل وتقديم المساعدات اللازمة، وتقييم الأضرار.
مشاهد من زلزال المغرب
ارتج الأثاث بأكمله.. مشاهد تظهر قوة الزلزال داخل شقة سكنية بالمغرب #شاهد_سكاي #المغرب #زلزال_المغرب pic.twitter.com/FCpNQfIZsV— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) September 9, 2023
ورصدت احد الكاميرات انهيار منزل بأحد المدن المغربية جراء الزلزال.
#فيديو وسط هلع وصرخات السكان.. لحظة انهيار مبنى جراء #زلزال_المغربhttps://t.co/g1ORmE4zXz#صحيفة_المدينة pic.twitter.com/zotXq93j51— صحيفة المدينة (@Almadinanews) September 9, 2023
كما تمّ تداول فيديو مؤلم آخر لأب يبحث عن أبنائه تحت انقاض منزله آثار تعاطف الكثيرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
متداول.. مشهد مؤثر لأب مغربي يبحث عن أطفاله تحت الأنقاض#زلزال_المغرب #شاهد_سكاي pic.twitter.com/XOqVVxOIXB— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) September 9, 2023
مشاهد من كاميرا مراقبة للحظة وقوع #زلزال_المغرب pic.twitter.com/cIt8kVZe0l— ا لـحـدث (@AlHadath) September 9, 2023
يا كل الاصدقاء بالمغرب ، لكم الدعوات الصاعدات— توفيق الصايغ (@alsayg) September 9, 2023
صرف الله عنا وعنكم الذعر والرعب ونعوذ بالله من غضبه وعقابه ومن شرّ عباده#زلزال_المغرب pic.twitter.com/HaieK0CLek
شاهد أثار #زلزال_المغرب— عساف (@Sa91af) September 9, 2023
اللهم امين ???? #Morocco #المغرب #زلزال #مراكش pic.twitter.com/W25Jk948KB
مغربي يوثق اثار الدمار الذي خلفه #زلزال_المغرب في #مراكش— عساف (@Sa91af) September 9, 2023
ادعوا للمصابين بالشفاء العاجل ????#زلزالِ #المغرب #Morocco pic.twitter.com/T5a4lHC28v
عااااجل شاهد— عساف (@Sa91af) September 9, 2023
لاحول ولاقوة الا بالله "عائلة تحت الانقاض"#زلزال_المغرب #Morocco #مراكش #المغرب #زلزال pic.twitter.com/KMK7OGnHwq
وانطلقت عملية إيصال المساعدات إلى المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب بعض المدن المغربية والذي بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر، ووقعت بعض الهزات الارتدادية التي أثرت على السكان.