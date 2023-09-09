لحظة وقوع زلزال المغرب.. رعب وقلق (فيديو)

مشاهد صعبة من زلزال المغرب، رصدتها كاميرات المراقبة، ورصدتها هواتف المواطنين المغاربة، وتداولها الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقوع 632 حالة وفاة و329 إصابة من بينها 51 إصابة خطيرة

وارتفعت حصيلة ضحايا الهزة الأرضية، التي سجلت صباح السبت بالمغرب وتسببت في وقوع 632 حالة وفاة و329 إصابة، من بينها 51 إصابة خطيرة، وذلك حسب حصيلة محدثة لوزارة الداخلية نشرتها وكالة الأنباء المغربية.

وأسفرت الهزة الأرضية أسفرت أيضًا عن انهيار عدد من المباني ومنها بعض المباني الأثرية والتاريخية، بينما تواصل القوات المسلحة الملكية والسلطات المحلية والمصالح الأمنية والوقاية المدنية تسخيرها لجميع الوسائل والإمكانيات من أجل التدخل وتقديم المساعدات اللازمة، وتقييم الأضرار.

مشاهد من زلزال المغرب

ورصدت احد الكاميرات انهيار منزل بأحد المدن المغربية جراء الزلزال.

كما تمّ تداول فيديو مؤلم آخر لأب يبحث عن أبنائه تحت انقاض منزله آثار تعاطف الكثيرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

متداول.. مشهد مؤثر لأب مغربي يبحث عن أطفاله تحت الأنقاض#زلزال_المغرب #شاهد_سكاي pic.twitter.com/XOqVVxOIXB — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) September 9, 2023

مشاهد من كاميرا مراقبة للحظة وقوع #زلزال_المغرب pic.twitter.com/cIt8kVZe0l — ا لـحـدث (@AlHadath) September 9, 2023

يا كل الاصدقاء بالمغرب ، لكم الدعوات الصاعدات

صرف الله عنا وعنكم الذعر والرعب ونعوذ بالله من غضبه وعقابه ومن شرّ عباده#زلزال_المغرب pic.twitter.com/HaieK0CLek — توفيق الصايغ (@alsayg) September 9, 2023

وانطلقت عملية إيصال المساعدات إلى المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب بعض المدن المغربية والذي بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر، ووقعت بعض الهزات الارتدادية التي أثرت على السكان.