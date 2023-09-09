7 نصائح لوزارة الصحة للوقاية من ارتفاع ضغط الدم

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة عاجلة للمواطنين بشأن الوقاية من الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وقالت في تقرير حصل «الوطن» على نسخة منه، إنه مرض يجب التعامل معه بحذر والعمل على الكشف المبكر والالتزام التام بالتعليمات والتوجيهات التي يقوم الطبيب المعالج بوصفها .

طرق الوقاية من الإصابة بارتفاع ضغط الدم

وقدمت وزارة الصحة والسكان مجموعة من التعليمات الهامة للوقاية من الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

- قياس ضغط الدم بشكل دوري.​

- الكشف بشكل مبكر عند الشعور بأي من أعراض ارتفاع ضغط الدم.​

- تجنب التدخين وتناول الكحوليات تماما.​

- ممارسة الرياضة بشكل منتظم.​

- تقليل الوزن واتباع نظام غذائي صحي.

- تجنب الوجبات السريعة.

- تقليل استهلاك ملح الطعام.​

أسباب الإصابة بارتفاع ضغط الدم

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أسباب الإصابة بارتفاع ضغط الدم، مثل مشاكل الكلى أو الهرمونات، الإصابة بالسكري، وجود مشاكل في الغدة الدرقية، توقف التنفس أثناء النوم، تعاطي المخدرات، يمكن أن يتم الإصابة بارتفاع ضغط الدم خلال الحمل، ويمكن الإصابة بالمرض من خلال وجود عيب خلقي في الأوعية الدموية منذ الولادة.

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة المتابعة وعمل فحص دوري شامل على الجسم بشكل منتظم، مشيرة إلى أن المتابعة والفحص المبكر يساهم في الحفاظ على صحة الجسم.