إصابة 3 أشخاص في انقلاب دراجة نارية بسوهاج

أصيب 3 أشخاص، بناحية دائرة مركز المنشأة، جنوب سوهاج اليوم السبت، في حادث انقلاب دراجة نارية عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

انقلاب دراجة نارية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول 3 أشخاص مصابين بإصابات متفرقة في الجسم إثر تعرضهم لحادث انقلاب دراجة نارية على الطريق.

وبالفحص تبين انقلاب دراجة نارية على الطريق بناحية قرية كوم بدار، عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أسفر عن إصابة «ر. ش. ر» 42 عاما، بغيبوبة تامة، و«م. ن. خ»، 28 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج، و«ك. م. ح» 48 عاما، اشتباه كسر بالذراع.

نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي

وجرى نقل المصابين الـ3 لمستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج، وتم رفع آثار الحادث من على الطريق وإعادة حركة السير على الطريق، وتحرر المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.